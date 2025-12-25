Zakenkrant: topwijnen terug op niveau van 2020 na verkoopgolf

PARIJS (ANP) - De markt voor dure bourgognes, bordeaux en andere topwijnen stevent af op het derde jaar op rij met verliezen. Dat komt doordat de importheffingen van de regering-Trump Amerikaanse kopers afschrikten en beleggers hun geld liever steken in andere beleggingen, zoals aandelen en goud.

De wijnprijzen zijn dit jaar met bijna 3 procent gedaald, volgens de Fine Wine 100-index van wijnbeurs Liv-ex. De prijzen van bordeauxwijnen daalden met 6,6 procent, bourgognes verloren 4,4 procent en vintage champagnes zakten 4,3 procent, schrijft Financial Times.

"Het is meedogenloos geweest. In eerdere marktdalingen waren er altijd lichtpuntjes. Maar in deze specifieke bearmarkt is alles geraakt", zei Justin Gibbs, beursdirecteur bij Liv-ex tegen de Britse zakenkrant.

Door de verkoopgolf zijn de prijzen van topwijnen teruggevallen naar het niveau van eind 2020. Daarmee is vrijwel de hele hausse tijdens de coronapandemie verdwenen, toen kopers met veel tijd en geld de prijzen eind 2022 naar recordhoogtes dreven.