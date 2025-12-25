ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden en gewonden in Oekraïne en Rusland na aanvallen

Samenleving
door anp
donderdag, 25 december 2025 om 14:02
anp251225093 1
KYIV (ANP/DPA) - Russische luchtaanvallen hebben met kerst slachtoffers gemaakt in Oekraïne, melden de Oekraïense autoriteiten. Ook in Rusland worden doden gemeld door Oekraïense aanvallen.
In de Oekraïense regio's Tsjernihiv in het noorden, Charkiv in het noordoosten en Odesa in het zuidwesten vielen woensdag en donderdag in totaal zeker vier doden en negentien gewonden door de Russische aanvallen.
Ook werd er schade toegebracht aan haven- en energie-infrastructuur. Het ministerie van Energie meldde dat op plaatsen in het hele land stroomuitval was door de Russische aanvallen.
3 doden op Russisch grondgebied
De Oekraïense luchtverdediging meldde dat Russische troepen in de nacht van woensdag op donderdag 131 drones hadden ingezet, waarvan er 106 onschadelijk werden gemaakt. Er waren 22 aanvallen op 15 locaties.
De autoriteiten van de Russische republiek Dagestan meldden drie doden en een gewonde op Russisch grondgebied. Het zou gaan om mannen die meereisden met een hulpkonvooi naar de Oekraïense grens.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

TELEMMGLPICT000454288611_17663979766580_trans_NvBQzQNjv4BqRAp9E8yZ40FuCLCct6vaNxD-pJQUiO0r3TxuD8Gp7X8

De absurde foto van Jake Paul met wapens en geld laat zien dat Jutta een merkwaardige verloofde heeft

53e75fb68aad122ed11ed619cd005479ef34c4bd

Donald Trump lijkt steeds kleiner

Scherm­afbeelding 2025-12-24 om 06.34.50

Je brein blijft ‘puberen’ tot je 32ste – en dat is goed nieuws

ANP-311651819

Oudere nummers verdwijnen eindelijk uit de Top 2000

Scherm­afbeelding 2025-12-25 om 06.34.07

Bild: Waarom Linda de Mol haar man heeft vergeven

Loading