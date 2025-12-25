Doden en gewonden in Oekraïne en Rusland na aanvallen

KYIV (ANP/DPA) - Russische luchtaanvallen hebben met kerst slachtoffers gemaakt in Oekraïne, melden de Oekraïense autoriteiten. Ook in Rusland worden doden gemeld door Oekraïense aanvallen.

In de Oekraïense regio's Tsjernihiv in het noorden, Charkiv in het noordoosten en Odesa in het zuidwesten vielen woensdag en donderdag in totaal zeker vier doden en negentien gewonden door de Russische aanvallen.

Ook werd er schade toegebracht aan haven- en energie-infrastructuur. Het ministerie van Energie meldde dat op plaatsen in het hele land stroomuitval was door de Russische aanvallen.

3 doden op Russisch grondgebied

De Oekraïense luchtverdediging meldde dat Russische troepen in de nacht van woensdag op donderdag 131 drones hadden ingezet, waarvan er 106 onschadelijk werden gemaakt. Er waren 22 aanvallen op 15 locaties.

De autoriteiten van de Russische republiek Dagestan meldden drie doden en een gewonde op Russisch grondgebied. Het zou gaan om mannen die meereisden met een hulpkonvooi naar de Oekraïense grens.