Braziliaanse oud-president Bolsonaro ondergaat operatie

Samenleving
door anp
donderdag, 25 december 2025 om 15:21
BRASILIA (ANP/AFP) - De voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft donderdag een operatie ondergaan aan een liesbreuk, maakte zijn vrouw bekend op Instagram. Deze week werd bekend dat Bolsonaro tijdelijk zijn cel mocht verlaten voor de operatie. Hij zit momenteel een gevangenisstraf uit van 27 jaar voor een couppoging in 2022.
Het hof gaf toestemming voor de operatie nadat was vastgesteld dat de ingreep medisch noodzakelijk is. Volgens de cardioloog moet Bolsonaro naar verwachting vijf tot zeven dagen in het ziekenhuis blijven. Na de operatie wordt beoordeeld of hij een aanvullende ingreep kan ondergaan vanwege een blokkade van de middenrifzenuw. Deze veroorzaakt een terugkerende hik.
De 70-jarige oud-president kampt al langer met gezondheidsproblemen, sinds hij in 2018 tijdens een campagnebijeenkomst in zijn buik werd gestoken. Sindsdien heeft hij meerdere operaties ondergaan.
