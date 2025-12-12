Frankrijk: Europa wil eerst veiligheidsgaranties van VS

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Europese landen en Oekraïne willen dat de VS eerst veiligheidsgaranties bieden voordat Oekraïne eventueel gebied kan opgeven aan Rusland. De Franse president Emmanuel Macron heeft dat vrijdag laten weten, drie dagen voordat Oekraïne, de Europese bondgenoten van Oekraïne en de top van de EU en van de NAVO bijeenkomen in Berlijn.

"Wij moeten duidelijk in beeld hebben wat voor veiligheidsgaranties de Amerikanen en Europeanen aan Oekraïne kunnen bieden, voordat er over de moeilijke regeling van territoriale kwesties kan worden gesproken", aldus een verklaring uit Parijs.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft eerder een ontwerpvredesregeling gepresenteerd. Hij gaat ervan uit dat een Oekraïense herovering van bijvoorbeeld de bezette Krim en de oostelijke regio Donbass volkomen onrealistisch is. Trumps voorstel wordt in druk diplomatiek overleg aangepast om tot een versie te komen waar de EU en Oekraïne mee zouden kunnen leven.