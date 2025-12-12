ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Frankrijk: Europa wil eerst veiligheidsgaranties van VS

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 20:48
anp121225191 1
PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Europese landen en Oekraïne willen dat de VS eerst veiligheidsgaranties bieden voordat Oekraïne eventueel gebied kan opgeven aan Rusland. De Franse president Emmanuel Macron heeft dat vrijdag laten weten, drie dagen voordat Oekraïne, de Europese bondgenoten van Oekraïne en de top van de EU en van de NAVO bijeenkomen in Berlijn.
"Wij moeten duidelijk in beeld hebben wat voor veiligheidsgaranties de Amerikanen en Europeanen aan Oekraïne kunnen bieden, voordat er over de moeilijke regeling van territoriale kwesties kan worden gesproken", aldus een verklaring uit Parijs.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft eerder een ontwerpvredesregeling gepresenteerd. Hij gaat ervan uit dat een Oekraïense herovering van bijvoorbeeld de bezette Krim en de oostelijke regio Donbass volkomen onrealistisch is. Trumps voorstel wordt in druk diplomatiek overleg aangepast om tot een versie te komen waar de EU en Oekraïne mee zouden kunnen leven.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (1)

Koning is boos op de pers: kerstshoot gecanceld na rel rond Alexia en Antoon

Scherm­afbeelding 2025-12-12 om 06.33.35

Wetenschappers openden een 3000 jaar oude krokodil. Ze wisten niet wat ze zagen

193627675_l

Waarom mannen nu massaal vingercursussen volgen (en vrouwen daar eindelijk van profiteren)

254436756_l

Gevreesd 'poepvirus' is met een opmars bezig

_0384fc8b-ae13-416f-97b5-dd22a6b935e9

Nieuwe foto's van Epstein, Trump en meisjes, veel meisjes

image-2016-09-13-4-770x497

Belgen zijn Nederlandse tanktoeristen spuugzat en komen met maatregel

Loading