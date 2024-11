Zalando ziet aantal klanten in aanloop naar winterseizoen stijgen

BERLIJN (ANP) - Zalando heeft voorafgaand aan het herfst- en winterseizoen meer kleding verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal klanten groeide in het derde kwartaal met een half miljoen, de omzet steeg met 5 procent tot 2,4 miljard euro.

Benelux-manager Fabio Baum ziet "een toename in klantbetrokkenheid". Zalando investeert volgens hem steeds meer in technologische toepassingen. Zo lanceerde het bedrijf een AI-assistent, die beschikbaar is in het Nederlands en Engels, waardoor klanten gepersonaliseerd modeadvies kunnen krijgen, rekening houdend met het weer en de gelegenheid waarvoor de kleding is bedoeld. Samen met jeansfabrikant Levi's heeft het concern in Nederland een virtuele paskamer ontwikkeld, waarin klanten een 3D-versie van zichzelf kunnen creëren op basis van hun lichaamsmaten.

Zalando handhaafde zijn winstprognose voor dit jaar en rekent voor geheel 2024 op een winst voor onder meer rente en belastingen van 440 miljoen tot 480 miljoen euro.