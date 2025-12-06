Zaterdag topdrukte in kerstbomenverkoop direct na Sinterklaas

HAREN (ANP) - Kerstboomverkopers houden zaterdag rekening met topdrukte. Of dat de opmaat is naar betere verkopen dan vorig jaar, is nog wel afwachten. Daarover lijken grote spelers in de kerstbomenmarkt van mening te verschillen.

"De zaterdag na Sinterklaas is elk jaar de drukste dag van het jaar. Dit keer is het waarschijnlijk extra druk, want normaal zitten er nog een paar dagen tussen Sinterklaas en de eerste zaterdag. Dat is dit jaar niet zo", zegt secretaris Jaap Bolhuis van de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK).

Hij rekent dit jaar, net als vorig jaar, op zo'n 5 procent meer verkochte bomen dan een jaar eerder. De voorbestellingen van de handel waren in ieder geval al goed. De prijzen liggen wel iets hoger dan vorig jaar, maar volgens Bolhuis gaat het hooguit om 3 tot 4 procent extra. "Een inflatiecorrectie", noemt hij dat.

Gunstige weersomstandigheden

Het was dit jaar ook een "mooi jaar" voor de bomen, weet Bolhuis. In het voorjaar was het nog vrij droog, maar daarna viel er telkens precies op het juiste moment regen, vertelt hij. "Daardoor zijn de bomen voller en de naalden langer."

De VNK schat dat zeker de helft van de bomen in de verkoop uit Nederland zelf komt. Dat zijn met name de bomen met kluit. Veel Nordmannen komen uit Denemarken en Duitsland.

Verkoop

Bouwmarkten GAMMA en Karwei en tuincentraketen Intratuin denken eveneens dat de verkopen zaterdag "echt losgaan". Bij GAMMA en Karwei werken daarom ook medewerkers van het hoofdkantoor van moederbedrijf Intergamma mee in de winkels. Intratuin doet zijn winkels speciaal een uur eerder open.

GAMMA en Karwei zien wel dat de vraag naar echte kerstbomen iets lijkt terug te lopen. "Waardoor dat komt, weten we niet. Of dat betekent dat we meer kunstbomen verkopen, is nog afwachten", stelt een woordvoerder.

Decoratie

Volgens Intratuin liggen de verkopen van zowel echte als kunstkerstbomen waarschijnlijk rond hetzelfde niveau als vorig jaar. Dat geldt volgens de keten ook voor kerstversiering zoals kerstballen.

Op het vlak van versiering heeft Intratuin vooral hoge verwachtingen van strikken, bijvoorbeeld als piek in de boom, en Infinity Lights, verlichting met een spiegeleffect dat het licht eindeloos laat doorlopen. GAMMA en Karwei benoemen vooral de trend die al een paar jaar gaande is met gebruiksvoorwerpen als ornamenten, bijvoorbeeld een hamburger of een mobiele telefoon voor in de boom.

De ketens van Intergamma en Intratuin moeten beide ook erkennen dat "sommige" producten door de inflatie wat duurder kunnen zijn dan vorig jaar.