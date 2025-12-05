Haal alles uit je TV en verdubbel de beeldkwaliteit: de HDMI-instelling die 99% van de huishoudens mist

Grote kans dat je lang niet alles uit je TV haalt. De beeldkwaliteit krijgt een enorme boost door een vergeten HDMI-instelling aan te zetten, volgens het Duitse medium Netzwelt. Liefst 99% van de huishoudens zou dagelijks naar een beeld staren dat stukken beter kan.

Het klinkt zo logisch: als er beeld is, werkt de HDMI-kabel toch gewoon goed? Helaas niet. Veel mensen pluggen hun nieuwe console, soundbar of 4K-streamer in met de eerste de beste kabel die ze hebben liggen. Experts waarschuwen dat juist hierdoor de beeld- en geluidskwaliteit vaak dramatisch onder de maat is.

Zelfs de duurste tv faalt met de verkeerde kabel

HDMI is ontworpen om audio en video via één kabel door te geven. Maar moderne signalen vragen veel meer dan een willekeurige kabel aankan. 4K met 120 frames per seconde? HDR met diepe kleuren? Daar is een stevige bandbreedte voor nodig. Oudere of goedkopere kabels halen dat niveau niet, waardoor je last krijgt van fletse kleuren, haperingen of een minder scherp beeld. Veel TV's presteren dan beneden hun kunnen.

Zo check je of jouw HDMI-kabel wel geschikt is

Check dus de specificaties. Heb je een 4K-tv, dan heb je minimaal een kabel nodig die ‘HDMI 2.0’ ondersteunt. Voor de nieuwste consoles en high-end pc’s is ‘HDMI 2.1’ zelfs nodig. Zoek op de verpakking naar ‘Ultra High Speed HDMI Cable’. Staat dat er niet, dan loop je waarschijnlijk een flinke dot beeldkwaliteit mis.

Verborgen instelling

Maar de echte beeldwinst zit in een instelling waar bijna niemand aan denkt. Veel tv’s hebben namelijk een verborgen poortoptie die HDMI Enhanced Format, Deep Colour of HDMI UHD Colour heet. Standaard staat die uit, omdat er anders een conflict kan optreden bij oudere apparaten. Sluit je echter een modern 4K-apparaat aan, dan moet deze functie aan om alles uit je dure TV te kunnen halen.

Zodra je dat doet, kan de HDMI-poort eindelijk de volle kleurinformatie, HDR en hoogste verversingssnelheid doorlaten. Je zult zien dat je direct een helderder, vloeiender en veel levendiger beeld voorgeschoteld krijgt. Waarom zou je genoegen nemen met minder?