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Zeevarenden sceptisch over heropening Straat van Hormuz

Economie
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 11:34
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ROTTERDAM (ANP) - Zeevarenden zijn sceptisch over de aangekondigde heropening van de Straat van Hormuz. Dat zegt voorzitter van vakbond Nautilus, Richard Moti. Wel is de situatie voor bemanningen aan boord van schepen in de Perzische Golf beter geworden, stelt hij.
Een vredesakkoord tussen de VS en Iran wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zal dan ook de belangrijke zeestraat, die sinds het begin van de Iranoorlog is gesloten, weer opengaan. Toch zijn zeevarenden aan boord van schepen niet zeker dat het betekent dat schepen na maanden de Perzische Golf kunnen verlaten. "Al vaker is gezegd dat er bijna een vredesakkoord is en de Straat van Hormuz weer opengaat, maar steeds bleek dit niet waar", zegt Moti.
In het begin van de oorlog was het voor zeevarenden onmogelijk om afgelost te worden. Daardoor zaten bemanningsleden vast aan boord. Volgens Moti is het de afgelopen weken rustiger geworden, waardoor zeevarenden door collega's afgelost kunnen worden.
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