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Zelda-remake in vier dagen meer dan 5 miljoen keer verkocht

Economie
door anp
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KYOTO (ANP/BLOOMBERG) - Nintendo heeft in slechts vier dagen 5,2 miljoen exemplaren verkocht van de remake van zijn spelklassieker The Legend of Zelda: Ocarina of Time, meldt het bedrijf. Dat geeft mogelijk ook een impuls aan de verkopen van zijn Switch 2-console, die al een tijd wachtte op een blockbuster.
Van de op 5 november verschenen Zelda-game zijn al meer exemplaren verkocht dan van Donkey Kong Bananza, een populaire titel uit 2025. Alleen Mario Kart World, dat bij de lancering van Switch 2 samen met de console in een bundel werd verkocht, ging tot nu toe vaker over de toonbank.
De Switch 2 heeft een wisselvallige periode achter de rug, door het ontbreken van grote nieuwe games en een prijsverhoging door hogere kosten van onderdelen. Ook nu blijft het afwachten hoeveel de Zelda-game de Switch 2-verkoop daadwerkelijk kan aanjagen. Volgende week verschijnt het spel GTA VI. Naar dat spel wordt door gamers al heel lang uitgekeken, maar het wordt 19 november alleen uitgebracht voor Sony's PlayStation 5 en de Xbox Series van Microsoft.
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