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ABN AMRO stijgt op Damrak na cijfers, chipbedrijven verder omhoog

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO behoorde woensdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. De bank zag de nettowinst in het afgelopen kwartaal flink stijgen dankzij hogere rente-inkomsten. Topvrouw Marguerite Bérard sprak van "opnieuw een sterk kwartaal" van de bank. Ook is de Nederlandse economie volgens haar "veerkrachtig" gebleven. Door de gestegen rente werd ABN AMRO ook opnieuw positiever voor de rente-inkomsten in heel 2026. Het aandeel klom 1,1 procent.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,9 procent hoger op 1142,36 punten. De chipbedrijven ASML, ASMI en Besi gingen verder omhoog en waren de sterkste stijgers in de AEX, met winsten tot 5 procent.
De MidKap daalde 0,4 procent tot 1119,27 punten door een koersval van 20 procent voor CSG. Het Tsjechische defensiebedrijf zag de omzet stijgen in de eerste negen maanden van het jaar, maar werd negatiever over de winstmarge dit jaar. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 1,1 procent.
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