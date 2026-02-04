ECONOMIE
Zenuwachtige beursdag eindigt in klein verlies, TomTom onderuit

Economie
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 17:46
anp040226218 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag na een zenuwachtige handelssessie opnieuw lager geëindigd, na de zware verliezen de voorgaande dag. De informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX, die dinsdag hard omlaag gingen, lieten geen enkel herstel zien.
Navigatiedienstverlener TomTom presenteerde zijn jaar- en kwartaalcijfers en verloor 13,4 procent aan waarde. Het bedrijf waarschuwde dat het tot 2027 duurt voordat de omzet groeit, maar verwacht dit jaar wel de winstgevendheid te verbeteren.
De AEX, de index van de 30 meest verhandelde fondsen op de beurs in Amsterdam, eindigde 0,4 procent lager op 990,32 punten. De MidKap steeg wel, met 0,1 procent tot 993,71 punten. De beurzen in Parijs en Londen wonnen respectievelijk 1 en 1,1 procent. De DAX in Frankfurt zakte echter 0,7 procent.
