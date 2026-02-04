Politie vraagt per sms te stoppen met bedreigen topman Feyenoord

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft woensdag een "grote groep personen" verzocht Feyenoord-directeur Dennis te Kloese niet meer te bedreigen. Dat deed de politie per sms. De telefoonnummers waarnaar de sms is verstuurd, had de politie achterhaald tijdens het onderzoek naar de recente bedreigingen aan het adres van Te Kloese.

De politie zegt dat het om de eerste telefoonnummers gaat die uit het onderzoek naar voren kwamen. "Jouw 06-nummer komt voor in een politieonderzoek naar bedreiging van de directeur van Feyenoord. Stop hiermee. Deze berichten kunnen strafbaar zijn", luidde de inhoud van het sms-bericht. De politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken nog de strafbaarheid van de berichten aan Te Kloese. Mogelijk worden er aanhoudingen verricht.

Te Kloese wordt sinds een paar dagen telefonisch lastiggevallen, nadat zijn nummer online was verspreid. Hij kreeg volgens de politie na de nederlaag tegen PSV (3-0) van zondag "een stortvloed aan nare berichten en belletjes".