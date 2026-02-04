Delft biedt alsnog excuses aan voor onderzoek moslimgemeenschap

DELFT (ANP) - Delft biedt alsnog excuses aan voor het onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren naar de Delftse islamitische gemeenschap, waaronder het bestuur en de bezoekers van de Al-Ansaar-moskee. "Ik ben mij bewust van de impact en de pijn die dit onderzoek heeft veroorzaakt. Namens de gemeente Delft wil ik daarvoor mijn oprechte spijt betuigen", schrijft burgemeester Alexander Pechtold in een verklaring op de website van de gemeente.

Delft liet in 2017 en 2018, net als meerdere andere gemeenten, onderzoek doen naar radicalisering en extremisme binnen de islamitische gemeenschap. Pechtolds voorganger Marja van Bijsterveldt zei vorig jaar nog dat de gemeente "naar eer en geweten" had gehandeld en bood daarom geen excuses aan.

Voorzitter van stichting Al-Ansaar Abdelmonim Maanaoui laat weten blij te zijn dat de gemeente spijt betuigt en erkent dat het onderzoek onrechtmatig was. "Met deze erkenning hebben wij de samenwerking met de gemeente opnieuw opgepakt en kunnen we weer vooruitkijken."