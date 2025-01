AfD-leider en links kopstuk bakkeleien op Duitse tv over Hitler

De Duitse leiders van de uiterst linkse en rechtse flank zijn op televisie in aanvaring gekomen over onder meer opvattingen over Adolf Hitler. Bij omroep ARD gingen Alice Weidel van anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD) en de opkomende links-populistische Sahra Wagenknecht van BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) met elkaar in debat.

De twee spraken onder meer over het recente interview dat Weidel had met techmiljardair Elon Musk op zijn socialemediaplatform X. Tijdens dat gesprek beweerde het AfD-kopstuk dat Hitler niet rechts-extremistisch was maar een communist, en ze verdedigde haar standpunt bij de ARD tegenover Wagenknecht. "Hij was van binnen links." Wagenknecht noemde dat weerzinwekkend, omdat onder de slachtoffers van Hitler ook veel communisten en sociaaldemocraten waren.

"Hoeveel miljoenen mensen hebben de communisten en (Jozef) Stalin vermoord?", stelde Weidel als tegenvraag. "U bent deze mensen achterna gelopen." Ze verweet Wagenknecht voormalig Sovjet-leider Stalin te hebben geïmiteerd, verwijzend naar haar communistische verleden. Maar dat ontkende Wagenknecht ten stelligste.

Duitsland gaat op 23 februari naar de stembus. De AfD staat in de peilingen op de tweede plek, met ongeveer 20 procent van de kiezers achter zich. BSW hoopt de kiesdrempel van 5 procent te halen om in het Duitse parlement zitting te mogen nemen.