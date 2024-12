Ziekteverzuim niet gestegen in november, arbodiensten verrast

UTRECHT (ANP) - Het aantal nieuwe ziekmeldingen in Nederland is vorige maand gedaald en het ziekteverzuim is gelijk gebleven. Tot verrassing van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. "In de wintermaanden zien we normaal gesproken juist een stijging", zegt directeur medische zaken bij ArboNed Redmer van Wijngaarden.

Uit cijfers van de arbodiensten komt naar voren dat het verzuimpercentage in zowel oktober als november uitkwam op 4,9 procent. "Vorig jaar steeg het aantal ziekmeldingen in deze periode nog van 72 naar 82 per 1000 medewerkers. Nu daalt het van 70 naar 65", zegt Van Wijngaarden over de maand november. Volgens hem meldden de meeste mensen zich ziek vanwege griepachtige klachten. Veel van hen waren binnen een week weer opgeknapt.

Het kortdurend verzuim werd dit jaar sowieso sterk beïnvloed door griepachtige klachten, constateren de arbodiensten. De oorzaken daarvan lopen volgens Van Wijngaarden uiteen. "Dat kan bijvoorbeeld om een flinke verkoudheid gaan, een griep veroorzaakt door het influenzavirus of om corona", legt hij uit.

Stressgerelateerde klachten zorgen volgens de arbodiensten nog altijd voor meer langdurig verzuim, van langer dan zes weken. Momenteel veroorzaakt stress een kwart van de verzuimde dagen, aldus ArboNed en HumanCapitalCare. "Stressklachten zijn vaak hardnekkig. Hoe langer je wacht met aanpakken, hoe groter de impact. En dat is zonde", vindt Van Wijngaarden. Hij raadt mensen met stressgerelateerde klachten aan op tijd actie te ondernemen en erover in gesprek te gaan op het werk.