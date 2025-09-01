ECONOMIE
Zilverprijs klimt naar hoogste niveau sinds 2011

Economie
door anp
maandag, 01 september 2025 om 10:50
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De prijs van zilver is maandag voor het eerst sinds 2011 gestegen tot boven de 40 dollar per troy ounce (31,1 gram). Dit jaar is de zilverprijs al meer dan 40 procent geklommen, mede door de onrust op de aandelenbeurzen door de wereldwijde handelsspanningen en de zwakkere dollar.
De prijs wordt ook gestuwd door de verwachting voor een renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank later deze maand. Edelmetalen zoals ook goud worden aantrekkelijker voor beleggers bij lagere rentes. Daarnaast zorgt de zwakke dollar ervoor dat edelmetalen goedkoper worden voor handelaren met andere valuta's, wat de vraag eveneens vergroot. Verder is zilver ook van belang voor industriële toepassingen, waaronder in zonnepanelen.
De goudprijs ging maandag ook omhoog, tot 3477 dollar per troy ounce. Daarmee nadert de goudprijs het recordniveau van ruim 3500 dollar dat in april werd bereikt.
