Huidige bestuursleden FNV geen kandidaat voor nieuw bestuur

UTRECHT (ANP) - De huidige bestuursleden van vakbond FNV en de kandidaten voor het voorzitterschap kunnen geen kandidaat zijn voor het nieuwe bestuur, inclusief het voorzitterschap. Dat hebben de tijdelijke toezichthouders van de vakbond, Lodewijk Asscher en Ton Heerts, besloten. De organisatie moet met een "schone lei" vooruit, vinden zij.

Dit betekent onder meer dat oud-voorzitter Tuur Elzinga niet opnieuw voorzitter kan worden; hij had zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. De bond verkeert al langer in een crisis, die er onder meer voor heeft gezorgd dat de toenmalige FNV-top moest plaatsmaken voor een tijdelijk bestuur in afwachting van verkiezingen.

"Ondanks vele pogingen is men er niet in geslaagd om de onderlinge geschillen op een professionele manier op te lossen", melden de toezichthouders. "De FNV dreigt haar legitimiteit, effectiviteit en geloofwaardigheid te verliezen, met het risico dat zij haar belangrijke rol als samenbindende vakbeweging in Nederland niet meer kan waarmaken."