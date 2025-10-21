Europese leiders steunen in verklaring Trumps Oekraïne-standpunt

Een groep Europese leiders heeft een gezamenlijke verklaring uitgegeven over de oorlog in Oekraïne en de pogingen van de Amerikaanse president Donald Trump om die te beëindigen. Ze schrijven Trump te steunen, maar benadrukken ook dat grenzen niet door geweld mogen worden aangepast.

Rusland viel in februari 2022 Oekraïne binnen en claimt nu grote delen van dat land als eigen grondgebied.

"We zijn allemaal verenigd in ons verlangen naar een rechtvaardige en duurzame vrede, die het Oekraïense volk verdient", staat in het statement. Dat is ondertekend door de leiders van Oekraïne, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Polen, Denemarken, Finland, Noorwegen en de Europese Unie.

Trump ontving Zelensky vorige week, maar belde ook met de Russische president Vladimir Poetin. Volgens The Financial Times heeft hij Zelensky daarna onder druk gezet om akkoord te gaan met het afstaan van grondgebied.