Europese Commissie onderzoekt mogelijk spionagenetwerk Hongarije

BRUSSEL (ANP/RTR) - De regering van Viktor Orbán betaalt al jaren Hongaren om de EU te bespioneren, volgens een internationaal journalistiek onderzoek. De Europese Commissie start een eigen onderzoek naar die beschuldigingen.

Het journalistieke onderzoek is uitgevoerd door het Hongaarse Direkt36 in samenwerking met Duitse, Belgische en Oostenrijkse media. De journalisten spraken onder andere met Hongaarse EU-medewerkers die zouden zijn benaderd om tegen betaling ook "geheim medewerker" te worden van de Hongaarse inlichtingendienst. Volgens het onderzoek speelt de huidige eurocommissaris Olivér Várhelyi een belangrijke rol in het spionagenetwerk, dat vooral in het voordeel van premier Orbán opereert.

Brussel wordt al langer geplaagd door spionage- en corruptieschandalen. Zo loopt er een onderzoek naar een Duitse Europarlementariër die geld zou hebben ontvangen uit China. Drie jaar geleden was er een schandaal waarbij parlementariërs zouden zijn betaald door Qatar, Marokko en Mauritanië.