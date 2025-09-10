Zloty en beurs in Warschau lager na neerhalen Russische drones

WARSCHAU (ANP) - Militaire acties rond Russische drones die boven Pools grondgebied vlogen, hebben duidelijk invloed op de stemming op de aandelenbeurs in Warschau. De belangrijkste graadmeter voor die beurs, de WIG20, stond woensdagochtend na ongeveer drie kwartier handelen 1,3 procent lager. Andere Europese beurzen stonden voornamelijk op winst.

Ook de zloty verloor terrein. De Poolse munt verloor zo'n 0,4 procent ten opzichte van de euro.

De Poolse krijgsmacht maakte woensdag bekend drones in het Poolse luchtruim te hebben neergehaald. Eerder had het Oekraïense leger gewaarschuwd dat Russische drones op weg waren naar Polen. EU-buitenlandchef Kaja Kallas sprak van opzet door Rusland. Ze noemde de drones boven Polen de "ernstigste schending van het Europese luchtruim door Rusland sinds het begin van de oorlog".