B&B Vol liefde: dit zijn de grootste kanshebbers op ware liefde

Het seizoen zit er zo ongeveer op. Een paar koppels zijn als goede vrienden uit elkaar gegaan, sommigen kijken elkaar verliefd in de ogen en anderen doen alsof. Want we geloven toch niet echt dat Sylwia de liefde van haar leven heeft gevonden?

Als een volleerd actrice die een prinses speelt, zet ze een kroon op, paradeert ze als een fotomodel over de markt en kijkt ze schalks in de camera. "Ik lijk een beetje op Brigitte Bardot, hè", roept ze naar Illya. De liefde voor hem is plots bekoeld. Ze vindt hem maar een apart mannetje. "Soms ik jou voel, soms niet. Ik heb geen idee”, krabbelt ze terug. Ongetwijfeld pakt ze haar moment of fame op de reünie nog mee, maar daarna pakt ze haar roze jurkjes, pumps en niets verhullende pyjamaatjes weer in en neemt ze haar privéjet - pardon de trein - terug naar Nederland.

Ook Daniël en Danique blijft een twijfelachtige combinatie. Het lijkt toch vooral alsof Daniël zijn lul (excusez-le mot) achterna loopt. Zeker als hij Nicole laat weten dat het wellicht anders was gelopen als zij eerder was geweest. Ja, want hij kon echt niet langer wachten om met iemand de koffer in te duiken? Dit klinkt niet als ware liefde, maar eerder als een beetje vertier. En Danique lijkt het ook allemaal niet superserieus te nemen. Beetje zoenen, beetje hand in hand lopen, maar meer dan fysieke aantrekkingskracht lijkt er niet te zijn. Dus de verwachting is dat deze twee niet samen op de reünie verschijnen.

Bart brengt een liedje uit

Eveline en Bart dan? Zou kunnen, als Bart het serieus meent. Eveline lijkt het wel te zien zitten met de Gooische gast, die eigenlijk toch een stuk aardiger is dan hij leek. Nu alle mannen weg zijn, laat hij zijn haantjespraatjes achterwege en blijkt er achter alle poespas best een lieve vent schuil te gaan, die toegegeven, bepaald geen groene vingers heeft en die je waarschijnlijk verder ook niet te veel aan het werk moet zetten. Gelukkig heeft hij daar zijn pinpas voor. Beiden lijken hoteldebotel van elkaar. Maar toch is er een vaag onderbuikgevoel dat een of allebei er toch minder serieus in staan dan ze doen voorkomen. Vooral omdat bekend is geworden dat Bart deze maand zijn eerste single uitbrengt en wie op zijn Instagram-account kijkt, kan zien dat hij er vooral een sport van maakt om met zoveel mogelijk BN'ers op de foto te gaan.

Dan de tortelduifjes van dit seizoen. Het wonder is geschied, de kerkklokken luiden, halleluja: Dick en Monique hebben gezoend. En meer dan dat: de camera was erbij toen de twee samen wakker werden, in hetzelfde bed welteverstaan. De productie moet gedacht hebben: als het gebeurt, wij zijn erbij, want ze staan werkelijk overal met hun neus bovenop. Dat is toch ook weer niet nodig. Het punt is duidelijk: dit is ware liefde. Het kan bijna niet anders dan dat deze twee samen in de reünieaflevering verschijnen. Enige wat nog roet in het eten kan gooien is dat Monique toch niet in Suriname wil wonen.

Van Magda en Gene weten we dat ze zich meer 'broer en zus' voelen, maar zou het toch nog wat geworden zijn? Misschien wel. En Jean-Paul, die met een lege B&B achterblijft, kan Renate nog eens gebeld hebben, want stond hij niet met haar ergens op een foto? Ingrid en Petra, de beide dames van Lesbos, zijn vrijwel zeker nog alleen. Erik en Lieske waren fijn gezelschap, maar er was geen fysieke klik. Tot slot: Rob en Margot. Margot wil wel en Rob is vermoedelijk nog altijd aan het twijfelen. Ze verschijnen misschien samen bij de reünie, maar zijn dan vast nog 'op ontdekkingstocht'.