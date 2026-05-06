Zondagsopening reeks supermarkten terecht afgewezen, zegt CBb

door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 11:10
DEN HAAG (ANP) - Een supermarkt op zondag openen gaat zomaar niet. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft woensdag geoordeeld dat de verzoeken van zeven supermarkten om op zondag open te mogen of langer open te kunnen, terecht zijn afgewezen.
De supers hadden bij hun gemeente - het gaat onder meer om Apeldoorn, Ede en Goeree-Overflakkee - een verzoek ingediend om ontheffing van het verbod op zondagsopenstelling in de Winkeltijdenwet. De gemeenten hebben die verzoeken echter afgewezen. Zij kunnen zo'n ontheffing alleen verlenen met toestemming van de gemeenteraad en die ontbrak.
De supers deden een beroep op de Europese Dienstenrichtlijn. Die gaat onder andere over het recht op vrijheid van vestiging. Ze presenteerden het beperken van de openingstijden als een beperking in de zin van die richtlijn aangezien hun winkeloppervlak daardoor zondag niet beschikbaar zou zijn voor het publiek. De hoogste bestuursrechter voor dit soort zaken gaat echter niet in die redenering mee.
