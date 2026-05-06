Electronicawinkel zegt 'garantie verlopen’? Laat je niet afschepen, zo voorkom je dat je belazerd wordt

Je koopt een nieuwe laptop , smartphone of wasmachine en een jaar later begeeft het apparaat het ineens. Vervolgens krijg je in de winkel doodleuk te horen dat de garantie is verlopen en dat je pech hebt. Volgens de Autoriteit Consument & Markt is deze praktijk schering en inslag.

Toezichthouder ACM kreeg vorig jaar duizenden klachten van consumenten die volgens hen onterecht werden afgescheept. Veel verwarring ontstaat rond fabrieksgarantie. Dat is de garantie die een fabrikant vrijwillig geeft, bijvoorbeeld één of twee jaar. Gaat je product in die periode kapot zonder dat het je eigen schuld is, dan heb je recht op reparatie of vervanging.

Wettelijke garantie

Maar belangrijker is de wettelijke garantie en die geldt altijd. Volgens Consumentenbond heb je recht op een product dat een redelijke tijd meegaat. "Gaat het product eerder kapot dan je mag verwachten en is het niet je eigen schuld? Dan heb je recht op gratis reparatie of een vervangend product."

En nee: daar mag een winkel geen verborgen kosten voor rekenen. "Dit is je wettelijke garantie. En dan mag de verkoper ook geen kosten rekenen. Zoals onderzoekskosten, reparatiekosten, voorrijkosten of verzendkosten."

Dubbel betalen

Gaat een product binnen een jaar kapot? Dan moet de verkoper bewijzen dat het product wél goed was of dat jij het verkeerd hebt gebruikt. Ook extra garantie die winkels aanbieden is lang niet altijd nodig. Soms betaal je domweg voor rechten die je al hebt.

ACM-directeur Edwin van Houten waarschuwde eerder al: "Ten onrechte gaan veel verkopers ervan uit dat het recht op garantie na twee jaar verloopt."

Kortom: laat je niet afschepen. De wet staat vaker aan jouw kant dan winkels willen toegeven.