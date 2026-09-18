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Zoon vervangt Warren Buffett als voorzitter Berkshire Hathaway

Economie
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 13:10
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OMAHA (ANP/BLOOMBERG) - Warren Buffett doet een stap terug als voorzitter van Berkshire Hathaway, het bedrijf dat onder zijn leiding is uitgegroeid tot een grote investeringsmaatschappij. Zijn zoon Howard volgt hem op. Warren Buffett gaat verder als "emeritus voorzitter" en geeft vanuit die rol zijn mening over de bedrijfsvoering, meldt Berkshire Hathaway.
Howard Buffett is op dit moment voorzitter en topman van een liefdadigheidsfonds dat zich richt op de bestrijding van honger. Eerder bekleedde hij bestuursfuncties bij grote bedrijven als Coca-Cola en Archer Daniels Midland.
De 96-jarige Warren Buffett trad eind vorig jaar terug als topman van Berkshire Hathaway. Hij werd daarbij opgevolgd door Greg Abel. Howard Buffett moet als voorzitter de cultuur en waarden bij Berkshire Hathaway bewaken, meldt het bedrijf.
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