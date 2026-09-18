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Zorgen in woningbouwsector om toenemende krapte op stroomnet

Economie
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 14:44
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DEN HAAG (ANP) - Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertragingen en extra kosten, nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcorporatiekoepel Aedes vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning.
Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet, volgens Netbeheer Nederland. Het stroomnet in Nederland is al langer overvol, maar dit jaar zijn ook meer aanvragen gedaan dan ooit.
"Woningcorporaties investeren vandaag in projecten die pas over enkele jaren nieuwe woningen opleveren", stelt Aedes. "Tegelijkertijd lopen er al projecten waarin volop is geïnvesteerd, maar waarvoor nog geen zekerheid bestaat over een aansluiting op het stroomnet. Als die zekerheid uitblijft, dreigen vertragingen, lopen de kosten op en moeten woningzoekenden langer wachten op een betaalbare woning."
Makelaarsvereniging NVM denkt dat de aanwas van nieuwe woningen door de krapte op het stroomnet "flink" wordt geraakt.
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