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Flevoland blijft erbij: geen kleine kerncentrale in de provincie

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 14:47
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LELYSTAD (ANP) - Het Flevolandse provinciebestuur blijft van mening dat Flevoland "geen logische locatie" is voor een kleine kerncentrale, een zogeheten Small Modular Reactor (SMR). De provincie trok die conclusie begin dit jaar al na eigen onderzoek. Netbeheerder TenneT nam de Flevolandse hoofdstad Lelystad daarna echter wel mee in een studie naar de impact op het Nederlandse energiesysteem van zes mogelijke SMR's verspreid over het land, als alternatief voor twee nieuwe kerncentrales.
Hoewel de zes locaties volgens TenneT vrij willekeurig waren gekozen, leidde het in juni gepubliceerde rapport tot vragen in de provinciale politiek. Onder meer van de VVD, die wel wat ziet in kernenergie in Flevoland. De partij vroeg het dagelijks bestuur daarom of het onderzoek wil doen naar de mogelijkheden van een 'mini-kerncentrale' in Lelystad.
Het eerder ingenomen standpunt blijft echter "onverminderd van kracht", staat in het antwoord. Gedeputeerde Staten vinden Flevoland voorlopig geen logische locatie, onder meer om de bodemgesteldheid, problematiek rond koelwater en het ontbreken van grootschalige industrieclusters.
Onderzoek
TenneT heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor verschillende gebieden onderzocht hoe twee nieuwe kerncentrales ingepast kunnen worden. De Groningse Eemshaven kwam daar als beste optie uit, maar de Groningse politiek wil geen kerncentrales. In Zeeland is daarvoor wel bestuurlijk draagvlak. Terneuzen is bij het kabinet ook in beeld, maar volgens TenneT moet op het stroomnet dan wel van alles gebeuren om de in Zeeland opgewekte energie kwijt te kunnen.
De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet heeft daarom "op eigen initiatief" ook gekeken of zes kleine modulaire reactoren (SMR's) verspreid over het land een alternatief kunnen zijn. TenneT koos Bleiswijk, Dodewaard, de Europoort, A9 Zuid, Maasbracht en Lelystad als locaties voor een "technische scenarioanalyse". Spreiding van kernenergie over Nederland zou zorgen voor "een efficiëntere netinpassing", staat in het in juni gepubliceerde rapport.
Flevoland zegt "te betreuren" dat het vooraf niet afwist van het verkennende onderzoek. TenneT heeft excuses gemaakt aan de provincie en de gemeente Lelystad voor de ontstane verwarring, bevestigt een woordvoerder.
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