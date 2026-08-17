Zorgen over Midden-Oosten drukken Wall Street in het rood

NEW YORK (ANP) - De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af. Iran sluit gesprekken over een verlenging van het akkoord uit. Ondertussen zei president Donald Trump maandag tegen Fox News dat de VS Oman zouden platbombarderen als het land de Amerikaanse plannen in het conflict met Iran rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen. De groeiende spanningen zorgden voor een stijging van de olieprijzen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 53.459,78 punten. De breder samengestelde S&P 500-index sloot met een verlies van 0,5 procent op 7745,06 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,3 procent tot 26.644,91 punten.

Ondanks de spanningen gingen meerdere grote tech- en chipbedrijven toch stevig omhoog op de beurzen in New York. Positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic zorgden voor optimisme over de AI-rally in de tech- en chipsector.