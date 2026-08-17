Kushner verwacht binnen een maand voortgang in ontwapening Hamas

TEL AVIV (ANP/RTR) - De Amerikaanse gezant Jared Kushner, de schoonzoon van president Donald Trump, verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Hij zei dat tegen Fox News, na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

"Hopelijk kunnen we dan beginnen met het weghalen van een deel van de wapens", zei Kushner in Tel Aviv. Het vullen van de tunnels in Gaza, die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten en het smokkelen van goederen, kan volgens hem binnen dertig tot negentig dagen gebeuren.

Kushner zei dat er aan Israëlische kant nog zorgen zijn over het plan. Zo wil Israël de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. De Verenigde Staten zullen voor Israël het recht om zichzelf te verdedigen niet aan banden leggen als er sprake is van "dreigend gevaar", aldus Kushner. Volgens hem kan Gaza pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd.