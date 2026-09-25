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Zorgverzekeraar DSW neemt branchegenoot Salland over

Economie
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 10:39
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SCHIEDAM/DEVENTER (ANP) - Zorgverzekeraar DSW neemt zijn branchegenoot Salland over. Vanaf 1 januari 2028 worden de activiteiten van Salland onderdeel van de DSW-organisatie. Financiële details over de transactie worden niet gemeld.
In een verklaring wordt gezegd dat de organisaties met "deze strategische stap hun sterke regionale positie inzetten voor behoud van toegankelijke en betaalbare zorg in de toekomst". DSW handhaaft na de overname de labels Salland Zorgverzekeringen en HollandZorg, het Salland Zorgkantoor en de Salland-locatie in Deventer. Daarbij is ook afgesproken dat een "aanzienlijk" deel van de medewerkers op de Salland-locatie behouden blijft.
Vorige week brak DSW nog met de "jarenlange traditie" om op de vierde dinsdag van september zijn nieuwe zorgpremie bekend te maken vanwege onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Hierdoor beschikt DSW naar eigen zeggen niet over de noodzakelijke informatie om de zorgpremie te kunnen berekenen.
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