ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor Nepal door Rode Kruis

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 10:34
anp250926090 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Het Rode Kruis heeft met giro 6868 na ongeveer een maand bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de overstroming in Nepal. Het geld gaat naar voedsel, drinkwater en hulppakketten. Deze spullen zijn volgens de hulporganisatie nodig, "helemaal nu de herfst en winter en het bijbehorende regenseizoen voor de deur staan". Daardoor kunnen meer ziektes uitbreken, zoals cholera, vreest het Rode Kruis.
Hulpverlening in de regio van de overstromingen blijft een logistieke uitdaging, schrijft een woordvoerder. Zaterdag is het een maand geleden dat een landverschuiving onder een gletsjer zorgde voor overstromingen in het noordelijk grensgebied van Nepal. Hoewel de hulpverlening in volle gang is, waarschuwt het Rode Kruis voor de aanstaande winter en de gevolgen voor mensen die geen huis meer hebben. "Duizenden mensen, onder wie veel kinderen, leven nog altijd in tijdelijke opvang. Wanneer mensen dicht op elkaar leven, kunnen ziekten snel om zich heen grijpen", schrijft de organisatie.
loading

POPULAIR NIEUWS

179000885_m

Dit paarse sapje laat je lichaam bijna 30% meer vet verbranden tijdens het fietsen

stille ramp gaande voor zzpers in de cultuursector1593054506

Net gestart als zzp'er? Je startersaftrek zakt van €2.123 naar €10, zonder compensatie

184262569_m

Manifesteren, positief denken: het klinkt mooi maar er is een groot probleem

251682744_m

Aan je ogen kun je zien hoe snel je veroudert

165816982_m

Boomers rijker dan millennials? Niet als je naar deze cijfers kijkt

header-elektrische-auto-keuring

Nu blijkt: elektrische auto’s met veel kilometers komen beter door de keuring

Loading