Goedkoop tanken over de grens? Zoveel mag je legaal meenemen en opslaan

Door de stijgende prijzen voor benzine en diesel trekken steeds meer Nederlanders de grens over om goedkoper te tanken in Duitsland of België. Maar loont het eigenlijk om ook nog jerrycans vol brandstof mee te nemen? En hoeveel benzine mag je eigenlijk legaal vervoeren en thuis opslaan?

Volgens onderzoek van het consumentenprogramma Radar mag je meer meenemen dan veel mensen denken. De Europese regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen staan namelijk verrassend veel toe. Particulieren mogen tot wel 240 liter benzine in hun auto vervoeren, zolang die verdeeld zijn over stevige, lekvrije jerrycans van maximaal 60 liter per stuk en goed zijn vastgezet.

Regels in het kort Meenemen uit het buitenland: Je mag je tank volledig vullen, maar slechts 10 liter extra in een jerrycan belastingvrij meenemen. Neem je meer mee, dan moet je officieel Nederlandse accijns betalen. Vervoeren in de auto: Volgens Europese regels mag je maximaal 240 liter benzine vervoeren in lekvrije jerrycans. Thuis opslaan: Zonder speciale veiligheidsmaatregelen mag je maximaal 25 liter benzine bewaren, bijvoorbeeld in een schuur of garage.

Risico's

Maar dat betekent niet dat het ook verstandig is. De brandweer waarschuwt nadrukkelijk voor de risico’s. "240 liter is fors meer dan de omvang van een normale benzinetank en het levert meer onveiligheid op die wij niet toejuichen. Bij transport is er altijd meer risico op lekkages, losraken van jerrycans, een aanrijding etc. Bij een ongeval geeft het een extra risico, zeker wanneer er sprake is van mogelijke ontsteking", waarschuwt een woordvoerder.

Bovendien gelden er aparte belastingregels. Je mag je normale tank zonder problemen over de grens vullen. Maar neem je extra brandstof mee? Dan ligt het anders.

Strenge belastingregels

Slechts 10 liter extra in een jerrycan mag belastingvrij mee terug naar Nederland. Neem je meer mee, dan ben je verplicht dat aan te geven en alsnog Nederlandse accijns te betalen. In de praktijk gebeurt dat volgens kenners zelden.

Eenmaal thuis gelden weer andere regels. Particulieren mogen maximaal 25 liter benzine in huis of in een gewone garage bewaren zonder speciale veiligheidsmaatregelen.

De brandweer begrijpt dat mensen soms een kleine voorraad willen aanleggen. “Men mag het thuis bewaren (in de toegestane hoeveelheden) en als je hier verstandig mee omgaat is er niets aan de hand en vallen de risico’s mee.”

Kijk uit

Wel geven ze een duidelijk advies: “Zet het op een plek neer waar geen hittebron aanwezig is in een goed afgesloten jerrycan die hiervoor bedoeld is, zorg ook dat het je niet in de weg staat en vaak verplaatst moet worden. Een schuur of berging is dan vaak het beste.”

Meer opslaan kan, maar dan wordt het ingewikkeld en duur. Binnen moet de benzine in een speciale brandwerende veiligheidskast staan. Buiten gelden strenge afstandsregels van minstens tien meter tot gebouwen en erfgrenzen. Voor de meeste Nederlanders is dat simpelweg niet haalbaar.