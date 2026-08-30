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Olympisch roeikampioene Florijn 'trots' op WK-brons bij rentree

Sport
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 16:34
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AMSTELVEEN (ANP) - Karolien Florijn is "supertrots" op haar bronzen medaille in de skiff op de WK roeien. Dat zei de regerend olympisch kampioene na afloop van de wedstrijd op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos tegen het ANP. Florijn nam na de Spelen van Parijs een jaar pauze van het roeien en dit WK was haar eerste toernooi in twee jaar tijd.
"Ik voelde me heel sterk, de wedstrijd ging heel goed", zei Florijn. "Het plan was het gewoon fris en dynamisch te houden en het nergens te laten liggen." Ze nam aan het begin van de race de leiding, maar werd overvleugeld door de nieuwe Britse wereldkampioene Lauren Henry en uittredend kampioene Fiona Murtagh uit Ierland.
"Op een gegeven moment heeft Lauren nog wat extra's, Fiona piepte er ook nog in de laatste 200 à 250 meter overheen, maar ik heb echt alles gegeven", zei Florijn. "Ik vind het wel heel cool", zei ze over de strijd met Henry en Murtagh. "Zij pushen mij ook nu. Ik ga er alles aan doen om volgend jaar en vooral het jaar daarop ervoor te blijven varen."
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