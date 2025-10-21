Zowel nieuwe als gebruikte motoren populairder dan ooit

BUNNIK (ANP) - De verkoop van nieuwe motoren in Nederland is in het derde kwartaal van dit jaar flink toegenomen tot een recordniveau. In totaal zijn ruim 5200 motorfietsen op kenteken gezet, 12 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van de brancheorganisaties BOVAG, RAI Vereniging en RDC.

In de eerste negen maanden van dit jaar werden 17.445 nieuwe motors verkocht, een toename van 2,5 procent en eveneens een recordaantal. Ook het aantal verkochte gebruikte motoren was nog nooit zo hoog. Meer dan 122.200 tweedehands motoren wisselden van eigenaar, 7,7 procent meer dan in de eerste negen maanden van vorig jaar.

Volgens BOVAG wint motorrijden aan populariteit, mede doordat steeds meer jongeren de motor ontdekken en forenzen het zien als een snel en betaalbaar alternatief voor woon-werkverkeer.

De top 3 van bestverkochte motormerken bestond in de eerste negen maanden van dit jaar uit Kawasaki (2895 stuks), Yamaha (2521) en Honda (2350).