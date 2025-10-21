Israël draagt opnieuw lichamen van 15 Palestijnen over

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Israël heeft de lichamen van nog eens vijftien Palestijnen overgedragen aan het Rode Kruis, als onderdeel van een bestand met Hamas. Het totale aantal overleden Palestijnen dat is teruggekeerd naar Gaza, stijgt daarmee naar 165.

De lokale gezondheidsautoriteiten in de Gazastrook hebben bevestigd dat het om vijftien mensen gaat, aldus het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) in een verklaring. De onafhankelijke organisatie faciliteert de overdracht van personen tussen de twee partijen.

Israël draagt volgens het bestand de lichamen van vijftien Palestijnen over voor elke overleden Israëlische gijzelaar die terugkeert naar Israël.