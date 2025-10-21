Eisen tot vier maanden cel tegen klanten minderjarige sekswerker

BREDA (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Breda celstraffen tot vier maanden geëist tegen drie mannen die seks zouden hebben gehad met een minderjarige sekswerker. De strafzaken tegen het drietal zijn onderdeel van een groot justitieel onderzoek naar de seksuele uitbuiting van jonge meisjes.

Eerder deze maand stonden al twee mannen en een vrouw terecht die de meisjes zouden hebben geronseld en uitgebuit. Tegen hen is tot 4,5 jaar geëist cel.

De klanten, geworven via advertenties, kwamen in beeld door onderzoek naar betalingen, die vaak via tikkies werden gedaan. In totaal brengt het OM veertien vermoedelijke klanten voor de rechter, waarvan er een al is veroordeeld. De verdachten in de zaken van dinsdag zijn 22, 24 en 39 jaar oud en komen uit Rotterdam en Den Haag.

Een van de slachtoffers die aangifte heeft gedaan, zegt in twee jaar tijd met driehonderd tot vierhonderd mannen tegen betaling seks te hebben gehad. De afspraken vonden onder meer plaats in hotels en auto's. De rechtbank doet op 11 december uitspraak in alle zaken.