KHARTOEM (ANP) - Drones hebben de Soedanese hoofdstad Khartoem getroffen. Daarbij zijn woningen en een gebouw van de Verenigde Naties beschadigd geraakt, meldt de organisatie zelf.

De aanval vond plaats in een woonwijk. Het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) noemt het op X "onacceptabel" dat VN-personeel aan dergelijk gevaar wordt blootgesteld. Er is nog geen informatie over eventuele slachtoffers.

Volgens experts worden veel burgers slachtoffer van de oorlog sinds 2023 tussen de paramilitaire Rapid Support Forces en de Soedanese regering. De VN meldden onlangs dat het afgelopen jaar vooral veel burgerdoden zijn gevallen door het gebruik van drones. Op deze manier kunnen beide partijen aanvallen uitvoeren zonder dat hun eigen strijders gevaar lopen.