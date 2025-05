POHANG (ANP) - In de Zuid-Koreaanse stad Pohang is een marinevliegtuig neergestort op een berg, meldt persbureau Yonhap. Over slachtoffers is nog niets bekend.

Het toestel stortte even voor 14.00 uur 's middags (lokale tijd) neer, aldus Yonhap. Op de berg zou rook te zien zijn. De autoriteiten zeggen dat het gaat om een patrouillevliegtuig met vier inzittenden.

Pohang ligt in het zuidoosten van Zuid-Korea en heeft ongeveer een half miljoen inwoners.