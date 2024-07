Zuid-Korea verwacht sterkere groei economie dankzij AI-chipexport

SEOEL (ANP/BLOOMBERG) - Zuid-Korea profiteert flink van de export van chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Daarom heeft het land zijn economische groeiprognose voor dit jaar naar boven bijgesteld naar 2,6 procent. Eerder ging de regering in Seoel nog uit van een groei van 2,2 procent.

Dat heeft het Zuid-Koreaanse ministerie van Financiën woensdag bekendgemaakt. De grote Zuid-Koreaanse technologiebedrijven Samsung en SK Hynix zijn belangrijke spelers op het gebied van chips voor AI-toepassingen. De economie in Zuid-Korea groeide in het eerste kwartaal al sterker dan verwacht, onder meer dankzij een stijging in de verkopen door SK Hynix, de op een na grootste producent van geheugenchips wereldwijd. Maandag meldde de overheid dat het land in juni de meeste chips ooit heeft geëxporteerd.

In mei maakte Zuid-Korea bekend omgerekend 6,8 miljard euro uit te trekken om de chipindustrie in het land verder te versterken. Door de sterke opkomst van AI is er grote vraag naar krachtige chips die voldoende rekenkracht hebben voor de datamodellen die nodig zijn bij AI.