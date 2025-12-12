ECONOMIE
Thaise premier ontbindt parlement en baant weg voor verkiezingen

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 6:18
anp121225059 1
BANGKOK (ANP/AFP) - De Thaise premier Anutin Charnvirakul, die pas drie maanden in functie is, heeft het parlement ontbonden. Dit blijkt uit een koninklijk decreet, dat de weg vrijmaakt voor algemene verkiezingen.
De stap komt te midden van hernieuwde dodelijke confrontaties aan de grens tussen Thailand en Cambodja. Daarbij zijn al minstens twintig doden gevallen en zo'n 600.000 mensen ontheemd geraakt, voornamelijk in Thailand.
Anutin, van de conservatieve Bhumjaithai-partij, werd in september premier van een minderheidsregering nadat zijn voorganger door de rechtbank was afgezet wegens een schending van de ethische code. Eerder dit jaar beloofde hij het lagerhuis te ontbinden en uiterlijk begin 2026 verkiezingen te houden.
Algemeen werd verwacht dat Anutin zou wachten tot na Kerstmis om het parlement te ontbinden. Maar "omdat de politieke situatie vol uitdagingen zit, kan de regering de staatszaken niet langer continu, efficiënt en stabiel besturen", aldus Anutin.
