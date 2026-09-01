Zuid-Koreaanse chipexport naar recordniveau door AI-hausse

SEOUL (ANP/AFP) - De export van chips en chipapparatuur van Zuid-Korea is in augustus naar een nieuw record gestegen dankzij de enorme vraag door de AI-hausse. Volgens het handelsministerie steeg die export met 209 procent op jaarbasis tot een waarde van 46,7 miljard dollar. Daarmee is de chipsector goed voor bijna de helft van de totale export van Zuid-Korea.

De Zuid-Koreaanse bedrijven Samsung Electronics en SK Hynix behoren tot de grootste producenten van geheugenchips ter wereld. Zij doen uitstekende zaken door de grote vraag naar chips voor AI-datacenters. Die bedrijven doen ook enorme investeringen in uitbreiding van de productiecapaciteit om aan de grote vraag te kunnen voldoen. Kenners wijzen er wel op dat de afhankelijkheid van de chipindustrie het Aziatische land economisch kwetsbaar maakt voor een eventuele scherpe neerwaartse correctie in de chipsector.

De totale export klom met bijna 69 procent. De export van auto's daalde juist. Zuid-Korea heeft grote merken als Kia en Hyundai.