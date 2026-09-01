Boswijk roept EU-landen op snel Patriots aan Oekraïne te leveren

WICKLOW (ANP) - Nederland doet dinsdag opnieuw een oproep aan EU-landen om zo snel en zo veel mogelijk Patriots aan Oekraïne ter beschikking te stellen. Dat zei staatssecretaris Derk Boswijk (Defensie) voor het begin van de vergadering met EU-ministers van Defensie in Ierland. "Wat ons betreft, is er geen tijd te verliezen."

Een aantal Zuid-Europese landen, waaronder Griekenland, heeft er veel van op voorraad, maar is niet bereid die af te staan. "Onze inschatting is dat je daaruit wel aan Oekraïne kunt leveren", zei Boswijk.

Weliswaar wordt in Europees verband gewerkt aan een alternatief, maar het duurt nog wel even voordat daar de eerste onderscheppingsraketten van de band rollen, weet Boswijk. Daar kan Oekraïne niet op wachten.

"Dat is het waardeloze van het verhaal. We kijken natuurlijk allemaal met angst en beven naar de aankomende winter, dus daarom die twee sporen."