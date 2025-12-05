Zuinige klanten van warmtenet betalen mogelijk meer

DEN HAAG (ANP) - Huishoudens die zijn aangesloten op het warmtenet met een laag verbruik gaan mogelijk volgend jaar meer betalen voor de levering van warmte. Dat volgt uit de maximale warmtetarieven die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vrijdag bekendmaakte voor energieleveranciers.

Het variabele maximale tarief voor warmte, de kosten per gigajoule, gaat omlaag, terwijl de vaste kosten stijgen. Hierdoor kan een huishouden met een gemiddeld verbruik iets goedkoper uit zijn dan dit jaar en gaan huishoudens met een laag verbruik er mogelijk juist op achteruit.

Energieleveranciers mogen van de toezichthouder in 2026 maximaal 40,97 euro per gigajoule vragen voor hun warmte, bijna 3 euro minder dan dit jaar. De vaste kosten mogen echter tot ruim 67 euro omhoog. Het gaat om maximale tarieven: energieleveranciers mogen ook minder vragen. Huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet kunnen niet kiezen van welke leverancier zij warmte afnemen, daarom bepaalt de ACM de maximumtarieven.