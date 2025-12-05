Brussel ziet af van boete TikTok om advertentiedatabase

BRUSSEL (ANP) - Brussel ziet af van een mogelijke boete voor socialmediabedrijf TikTok omdat het Chinese bedrijf toezeggingen heeft gedaan voor het transparanter maken van zijn database van advertenties. Dat meldt de Europese Commissie vrijdag.

Europese wetgeving vereist dat socialmediabedrijven een toegankelijke database van hun advertenties hebben. Zo kunnen Europese toezichthouders controleren of er geen advertenties voor oplichting, verboden producten of nepnieuws rondgaan. De Commissie gaf TikTok hiervoor in mei een waarschuwing, waarna toezeggingen zijn gedaan dit transparanter te maken.

Brussel legde X van Elon Musk vrijdag wel een boete op voor hetzelfde vergrijp.

In mei kreeg TikTok nog een boete van een half miljard van de Ierse privacywaakhond om het versturen van gegevens naar China. Er lopen nog altijd onderzoeken naar TikTok of het de Digital Services Act (DSA) niet overtreedt met zijn algoritmes, zijn toegankelijkheid voor onderzoekers en of het minderjarigen beschermt op het platform.