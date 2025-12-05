ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brussel ziet af van boete TikTok om advertentiedatabase

Economie
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 12:27
anp051225116 1
BRUSSEL (ANP) - Brussel ziet af van een mogelijke boete voor socialmediabedrijf TikTok omdat het Chinese bedrijf toezeggingen heeft gedaan voor het transparanter maken van zijn database van advertenties. Dat meldt de Europese Commissie vrijdag.
Europese wetgeving vereist dat socialmediabedrijven een toegankelijke database van hun advertenties hebben. Zo kunnen Europese toezichthouders controleren of er geen advertenties voor oplichting, verboden producten of nepnieuws rondgaan. De Commissie gaf TikTok hiervoor in mei een waarschuwing, waarna toezeggingen zijn gedaan dit transparanter te maken.
Brussel legde X van Elon Musk vrijdag wel een boete op voor hetzelfde vergrijp.
In mei kreeg TikTok nog een boete van een half miljard van de Ierse privacywaakhond om het versturen van gegevens naar China. Er lopen nog altijd onderzoeken naar TikTok of het de Digital Services Act (DSA) niet overtreedt met zijn algoritmes, zijn toegankelijkheid voor onderzoekers en of het minderjarigen beschermt op het platform.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 504056094

Wetenschappers ontdekken dat we koffiedik voor iets heel nuttigs kunnen gebruiken

gandr-collage (1)

De nieuwe Ozempic Serena wil nu wel passen bij het schoonheidsideaal

IMG_2782

Yesilgoz en de VVD nemen een enorm risico

ANP-457708720

Zit je relatie in een sleur? Dit zijn de stappen die volgens psychologen écht helpen

ANP-302657039

Computers gemaakt van menselijk hersenweefsel komen eraan: wat kunnen we daarmee?

generated-image (12)

De kans om een aanzienlijk bedrag te winnen in de Postcodeloterij is extreem klein

Loading