Zwakkere Duitse economie laat sporen na op arbeidsmarkt

NEURENBERG (ANP) - De werkloosheid in Duitsland is voor het eerst in drie maanden gestegen. Volgens een federaal arbeidsbureau laat de afzwakking van de Duitse economie sporen na op de arbeidsmarkt.

De werkloosheid in januari kwam uit op 6,2 procent, na een correctie voor seizoensinvloeden. Dat was een maand eerder nog 6,1 procent, meldde het Bundesagentur für Arbeit. Economen rekenden erop dat de werkloosheid gelijk zou blijven.

Onlangs werd bekend dat de Duitse economie, de grootste van Europa, vorig jaar voor het tweede jaar op rij is gekrompen. Onder andere de omvangrijke auto-industrie in het land heeft het moeilijk door een tegenvallende vraag naar elektrische auto's.

Volgens het Bundesagentur für Arbeit zijn er signalen dat de "ongunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in de nabije toekomst doorzet". Een barometer waarmee de organisatie het sentiment op de arbeidsmarkt meet, daalde naar het laagste niveau buiten coronajaar 2020 gerekend.