De vergrijzing in beeld: straks twee keer zoveel gepensioneerden per 100 werkenden

De vergrijzing slaat keihard toe. En dat gaat vermoedelijk grote problemen opleveren voor de economie. Want wie moet al het werk gaan verrichten? In onderstaande grafiek is heel mooi te zien hoe de komende decennia het aantal gepensioneerden rap toeneemt vergeleken met het aantal werkenden.

Neem bijvoorbeeld Spanje. Volgens cijfers van de OESO verdubbelt het aantal gepensioneerden er ruim ten opzichte van het aantal werkenden: per honderd werkende Spanjaarden zijn er nu nog 33,4 gepensioneerden, in 2050 zijn dat er 78,4. Ook in landen als Japan en Italië gaat het hard, maar feitelijk heeft heel Europa er last van.