VN-baas vraagt Israël én Iran zich in te houden

NEW YORK (ANP/RTR) - De secretaris-generaal van de Verenigde Naties vraagt Israël en Iran na de grote Israëlische aanvallen zich zoveel mogelijk in te houden. Beide landen moeten "wegzinken in een dieper conflict tot elke prijs vermijden", laat zijn woordvoerder weten.

Secretaris-generaal António Guterres "veroordeelt iedere militaire escalatie in het Midden-Oosten. Hij is in het bijzonder bezorgd over de Israëlische aanvallen op nucleaire installaties in Iran terwijl besprekingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het Iraanse atoomprogramma gaande zijn".

Guterres "vraagt beide zijden om uiterste terughoudendheid" aan de dag te leggen. Verdere verheviging van de strijd is iets "dat de regio nauwelijks aankan".