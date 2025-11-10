ECONOMIE
Zweden zet eerste stap in kernenergie sinds jaren tachtig

Economie
door anp
maandag, 10 november 2025 om 20:38
STOCKHOLM (ANP/BLOOMBERG) - Een groep Zweedse bedrijven, waaronder energieconcern Vattenfall, ingenieursgroep ABB en staalbedrijf SSAB, gaat investeren in de bouw van de eerste kernreactoren van het land sinds de jaren tachtig. De kernreactoren zijn nodig om te kunnen voldoen aan de sterk groeiende vraag naar stroom in Zweden.
Vattenfall is van plan zijn kerncapaciteit uit te breiden tot ongeveer 1500 megawatt, iets meer dan de grootste reactor die het land nu heeft. Zweden heeft momenteel zes reactoren in bedrijf.
Veel landen, waaronder Nederland, zien kernenergie als een oplossing voor de toenemende vraag naar energie. In ons land is echter al tijden gedoe over de mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Demissionair minister Sophie Hermans (Klimaat) zei eerder dit jaar dat het "niet meer realistisch lijkt" om een nieuwe kerncentrale in 2035 te openen.
