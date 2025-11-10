Rusland blokkeert simkaarten preventief om dronedreiging

MOSKOU (ANP/DPA) - Rusland blokkeert simkaarten de eerste 24 uur nadat de kaarten het land zijn binnengekomen, uit voorzorg tegen droneaanvallen. Dat meldt het Russische RBC News, dat zich baseert op het ministerie van Digitale Zaken. Volgens het ministerie gaat het om een "afkoelperiode". Verschillende Russische telecomproviders hebben hun klanten maandag per sms over de maatregel geïnformeerd, aldus RBC.

Ook simkaarten die langere tijd over de grens zijn geweest of 72 uur niet zijn gebruikt, worden preventief geweerd van het netwerk. Het ministerie schrijft dat simkaarten, naast regulier consumentengebruik, ook worden aangetroffen in vijandelijke drones, die het mobiele internet gebruiken voor hun navigatie.

Wie mobiel wil kunnen internetten binnen de 'afkoelperiode', kan direct contact opnemen via de telecomprovider. Volgens het ministerie is de maatregel nodig om te verifiëren dat de simkaart wordt gebruikt voor civiele doeleinden, door een mens.