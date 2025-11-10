ECONOMIE
President Syrië bespreekt relatie met VS bij bezoek Witte Huis

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 21:08
anp101125173 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Voor het eerst is een Syrische president ontvangen in het Witte Huis in Washington. Het was Ahmed al-Sharaa, voormalig leider van een radicaal-islamitische rebellenbeweging met banden met al-Qaeda.
Het gesprek met de Amerikaanse president Trump ging onder meer over het verbeteren van de betrekkingen, aldus Syrië. Washington eist meer stappen tegen de terreurbeweging Islamitische Staat. Syrië op zijn beurt hoopt op Amerikaanse steun voor de heropbouw van het door een jarenlange burgeroorlog geteisterde land. Meerdere Amerikaanse sancties werden tijdens het overleg of kort voor het bezoek al opgeschort of opgeheven.
De Syrische president kwam niet via de hoofdingang binnen. Ook ontbrak het gebruikelijke begroetingsmoment voor buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders. Verder waren geen journalisten bijeengeroepen in het kantoor van Trump voor het begin van het onderhoud.
Al-Sharaa was leider van de beweging die het regime van Bashar al-Assad omverwierp.
