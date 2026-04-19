Zwitserland merkt terugloop toeristen door Iranoorlog

door anp
zondag, 19 april 2026 om 9:33
GENÈVE (ANP/DPA) - In Zwitserland merken toerismeorganisaties een terugloop in het aantal buitenlandse gasten door de Iranoorlog. Volgens Schweiz Tourismus annuleerden veel toeristen uit Azië in maart hun reizen, deels omdat vluchten via knooppunten in het Midden-Oosten zoals Dubai werden geschrapt.
Ook nieuwe boekingen naar Zwitserland lopen terug. Dat wordt in het Alpenland als problematischer ervaren omdat er in de zomermaanden normaal veel toeristen uit bijvoorbeeld India, Zuidoost-Azië of de Golfstaten komen om hun vakantie te vieren.
De impact is onder meer voelbaar in Zürich, aldus Thomas Wüthrich, directeur van Zürich Tourismus. "Reacties uit de horeca, detailhandel en andere toeristische diensten tonen aan dat de afwezigheid van internationale gasten al in maart merkbaar was."
Volgens Verband Hotellerie Suisse Zentralschweiz ziet ongeveer tweederde van de hotels in Luzern "een dalende boekingstrend". "Bedrijven met een hoog aandeel groepsreizigers uit Azië en gasten uit de Golfstaten worden bijzonder hard getroffen."
